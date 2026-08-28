Ningbo Fuda Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ningbo Fuda Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.04 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.040 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22.90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 312.1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 404.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch