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13.08.2026 06:37:00
Ningbo Fubang Jingye verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ningbo Fubang Jingye liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ningbo Fubang Jingye die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.23 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.030 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 96.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 315.6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 619.2 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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