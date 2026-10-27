Ningbo Fubang Jingye präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo Fubang Jingye hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.07 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0.050 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ningbo Fubang Jingye mit einem Umsatz von insgesamt 459.7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 54.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch