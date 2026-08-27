Ningbo Deye Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ningbo Deye Technology A hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.83 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.420 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Ningbo Deye Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.18 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 108.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.97 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch