Ningbo Construction stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ningbo Construction gab am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Construction 0.040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 4.58 Milliarden CNY gegenüber 4.40 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch