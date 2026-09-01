Ningbo Changhong Polymer Scientific Technical A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ningbo Changhong Polymer Scientific Technical A hat am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.030 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33.44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 749.0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.13 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch