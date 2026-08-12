Ninebot: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ninebot hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.26 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 8.49 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 28.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.63 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0.618 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 7.86 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.ch