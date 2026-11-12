Nine Energy Service stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nine Energy Service veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.36 USD gegenüber -0.350 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Nine Energy Service im vergangenen Quartal 142.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nine Energy Service 132.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch