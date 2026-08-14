Nimbus Projects legte Quartalsergebnis vor

Nimbus Projects präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1.69 INR. Im letzten Jahr hatte Nimbus Projects einen Gewinn von -32.820 INR je Aktie eingefahren.

Nimbus Projects hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29.4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch