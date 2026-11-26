Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Erholung der Kauflaune in Deutschland kommt weiterhin kaum voran. Nach dem Rückschlag im Vormonat legt das Konsumklima nur geringfügig zu und bleibt auf einem niedrigen Niveau. Der vom Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) ermittelte Indikator prognostiziert für Dezember einen Anstieg um 0,7 Zähler auf minus 30,2 Punkte (Vormonat revidiert: minus 30,9 Punkte). Das Ergebnis deckt sich exakt mit den Erwartungen der Analysten: Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 30,2 Punkte erwartet.

"Insgesamt zeigt die Verbraucherstimmung im November nur ganz minimale Verbesserungen zum Vormonat. Das Konsumklima tritt also mehr oder weniger auf der Stelle - und das auf einem niedrigen Niveau", erklärte Rolf Bürkl, Head of Consumer Climate beim NIM. "Für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft sind das keine guten Vorzeichen. Das Niveau der Verbraucherstimmung ist derzeit sogar noch etwas niedriger als vor einem Jahr. Eine kürzlich vom NIM durchgeführte Studie zu den geplanten Geschenkekäufen der Verbraucher bestätigt diese zurückhaltende Kauflaune."

Die Einkommenserwartungen der Verbraucher, die im Vormonat noch minimal zurückgegangen waren, legen in diesem Monat leicht zu. Der Indikator gewinnt 1,8 Zähler und erreicht 13,9 Punkte. Im Jahresvergleich hat er jedoch knapp 14 Punkte verloren. Nach wie vor belasten die hohen Preise, vor allem für Energie, die Haushalte und verhindern eine durchgreifende Erholung der Einkommensaussichten.

Die Anschaffungsneigung zeigt sich gegenüber dem Vormonat kaum verändert und verharrt auf einem anhaltend niedrigen Niveau. Der Indikator gewinnt 0,4 Punkte hinzu und weist nun minus 11,5 Zähler auf. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres beträgt das Minus 5,5 Zähler. Auch dieser Indikator befindet sich nach wie vor im Würgegriff der Inflation.

Belastet wird die Kauflaune weiterhin von den Preiserwartungen der Haushalte: Diese zeigen sich etwas pessimistischer und steigen trotz Entlastungen wie dem Tankrabatt um 1,8 Punkte auf einen Wert von 2,8 Punkten. Entsprechend signalisiert der Indikator, dass die Inflationssorgen wieder zunehmen.

Die Sparneigung ist unterdessen erneut rückläufig: Mit dem zweiten Rückgang in Folge sinkt der Indikator nun um 1,6 Zähler auf 15,6 Punkte und leistet damit auch in diesem Monat einen positiven Beitrag zum leichten Anstieg des Konsumklimas.

Der Blick auf die Gesamtwirtschaft trübt sich dagegen leicht ein: Nach sechs Anstiegen in Folge müssen die Konjunkturerwartungen einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Mit einem Minus von 3,7 Zählern sinkt der Indikator auf minus 1,6 Punkte und liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau.

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November 26, 2026 02:00 ET (07:00 GMT)