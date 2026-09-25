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25.09.2026 08:15:45
NIM: Deutsches Konsumklima fällt wegen hoher Energiepreise
Von Ed Frankl
DOW JONES--Das Konsumklima in Deutschland hat sich eingetrübt. Der Konsumklimaindex für Deutschland, der vom Nürnberger Institut für Marktentscheidungen (NIM) veröffentlicht wurde, fiel in seiner Prognose für Oktober von minus 26,8 Punkten im September auf minus 30,6 Punkte und erreichte damit den tiefsten Stand seit Mai. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem geringeren Rückgang auf minus 27,2 Punkte gerechnet.
Die Mehrheit der Haushalte gehe davon aus, dass hohe Energiepreise ihre Kaufkraft schmälern werden, sagte Rolf Bürkl, Leiter der Umfrage beim NIM. Infolgedessen beurteilten sie ihre Einkommenserwartungen für die kommenden zwölf Monate skeptischer.
Die Erwartungen an das persönliche Einkommen fielen auf den niedrigsten Stand seit April - kurz vor der Einführung eines vorübergehenden Tankrabatts durch die Bundesregierung. Die Umfrage zeigte zudem einen Anstieg der Sparneigung der Verbraucher.
Die Ölpreise waren Anfang des Monats nach erneuten US-Angriffen gegen den Iran stark gestiegen. Höhere Energiepreise in der gesamten Eurozone gehörten in den letzten Monaten zu den Gründen, die die Europäische Zentralbank veranlassten, ihren Leitzins anzuheben.
Der Rückgang des Vertrauens erfolgte trotz des Anstiegs des Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts auf ein Mehrjahreshoch. Unterdessen hellte sich die Verbraucherstimmung im Vereinigten Königreich leicht auf, da sich die Einschätzung der eigenen Finanzen und der Wirtschaft verbesserte, wie veröffentlichte Daten zeigten.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)
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