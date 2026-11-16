Nilsson Special Vehicles AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nilsson Special Vehicles AB liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nilsson Special Vehicles AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.47 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nilsson Special Vehicles AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7.39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36.6 Millionen SEK im Vergleich zu 39.5 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch