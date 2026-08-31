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31.08.2026 06:37:00
Nilsson Special Vehicles AB präsentierte Quartalsergebnisse
Nilsson Special Vehicles AB hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.56 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Nilsson Special Vehicles AB -0.320 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44.8 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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