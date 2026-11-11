Nile zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nile hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.91 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 39.66 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19.10 Prozent auf 2.22 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.74 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch