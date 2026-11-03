Nila Infrastructures stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nila Infrastructures lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.150 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 60.07 Prozent auf 1.19 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 740.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch