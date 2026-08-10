NIKKON: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NIKKON hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 22.33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 68.51 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch