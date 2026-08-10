|
10.08.2026 06:37:00
NIKKON: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
NIKKON hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 11.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 22.33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 68.51 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert --US-Börsen schliessen mit moderaten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.