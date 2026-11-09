NIKKON präsentierte Quartalsergebnisse

NIKKON hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 75.26 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIKKON 31.78 JPY je Aktie eingenommen.

NIKKON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.07 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 66.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch