Nikko: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nikko präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 21.02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19.63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nikko im vergangenen Quartal 13.94 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nikko 12.82 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch