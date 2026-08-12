Nikko: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nikko hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1.590 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42.54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.82 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch