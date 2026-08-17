Nikkiso veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nikkiso hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 78.08 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 40.21 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikkiso in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 63.05 Milliarden JPY im Vergleich zu 52.00 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch