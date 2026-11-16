Nikkiso präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nikkiso präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51.28 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nikkiso ein EPS von 36.26 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.47 Milliarden JPY – ein Plus von 14.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikkiso 51.96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch