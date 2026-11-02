Nikki: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nikki hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 126.93 JPY. Im letzten Jahr hatte Nikki einen Gewinn von 116.15 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikki in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.69 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch