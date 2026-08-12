Nikken Kogaku: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nikken Kogaku präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 62.04 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.41 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.32 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.32 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch