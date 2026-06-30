Nikkei 225-Wert NGK Insulators-Aktie: Über diese Dividende können sich NGK Insulators-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel NGK Insulators am 29.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 80.00 JPY auszuschütten. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 33.33 Prozent gestiegen. Insgesamt wurde entschieden 19.84 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 21.72 Prozent.

NGK Insulators-Dividenden-Rendite

Der NGK Insulators-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 7’441.00 JPY aus dem TSE-Handel. Der NGK Insulators-Titel wird am heutigen Dienstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem NGK Insulators-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. NGK Insulators weist für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2.01 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 3.27 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von NGK Insulators via TSE 299.20 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 300.00 Prozent stärker zugenommen als der NGK Insulators-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel NGK Insulators

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 103.50 JPY. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1.39 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von NGK Insulators

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens NGK Insulators steht aktuell bei 2.111 Bio. JPY. Das KGV von NGK Insulators beläuft sich aktuell auf 19.28. 2026 setzte NGK Insulators 670.125 Mrd. JPY um und erzielte ein EPS von 206.32 JPY.

Redaktion finanzen.ch