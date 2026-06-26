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FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006

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Dividendenpapier 26.06.2026 07:02:34

Nikkei 225-Wert FANUC-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet FANUC Aktionären eine Freude

Nikkei 225-Wert FANUC-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet FANUC Aktionären eine Freude

Investoren aufpasst: So hoch fällt die FANUC-Dividendenauszahlung aus.

FANUC CORPORATION
39.31 EUR -3.84%
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert FANUC am 25.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 101.40 JPY für das Jahr 2026. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 7.43 Prozent gestiegen. Insgesamt wurde beschlossen 94.46 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 13.62 Prozent gestiegen.

Aktie mit Dividendenrendite

Via TSE beendete die FANUC-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 7’357.00 JPY. Am 26.06.2026 wird die FANUC-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der FANUC-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die FANUC-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 weist die FANUC-Aktie eine Dividendenrendite von 1.91 Prozent auf. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2.32 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kurs von FANUC via TSE 37.26 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 37.46 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie FANUC

Für 2027 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 127.82 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1.74 Prozent sinken.

Hauptdaten der FANUC-Aktie

FANUC ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 6.871 Bio. JPY. FANUC besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29.71. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von FANUC auf 857.831 Mrd.JPY, das EPS machte 178.47 JPY aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com,istock/kryczka
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Short 15’134.99 13.57 SK3BLU
Short 15’727.43 8.66 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’231.96 25.06.2026 17:31:50
Long 13’668.63 19.75 S2B93U
Long 13’361.70 13.91 SHB7NU
Long 12’805.75 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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