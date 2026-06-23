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Dai-ichi Life Insurance Aktie 11057271 / JP3476480003

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Dividendenausschüttung 23.06.2026 07:02:19

Nikkei 225-Wert Dai-ichi Life Insurance-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Dai-ichi Life Insurance Aktionären eine Freude

Nikkei 225-Wert Dai-ichi Life Insurance-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Dai-ichi Life Insurance Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Dai-ichi Life Insurance-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Dai-ichi Life Insurance
10.08 EUR 1.59%
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Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Dai-ichi Life Insurance am 22.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 54.50 JPY je Aktie beschlossen. Damit wurde die Dai-ichi Life Insurance-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 59.12 Prozent angezogen. 156.78 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. So sank die Dai-ichi Life Insurance- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 3.43 Prozent.

Veränderung der Dai-ichi Life Insurance-Dividendenrendite

Das Dai-ichi Life Insurance-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 1’834.50 JPY aus dem TSE-Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Dai-ichi Life Insurance, demnach wird das Dai-ichi Life Insurance-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Dai-ichi Life Insurance-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Dai-ichi Life Insurance-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Dai-ichi Life Insurance verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 3.84 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3.02 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Dai-ichi Life Insurance-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Dai-ichi Life Insurance via TSE 171.78 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 173.23 Prozent besser entwickelt als der Dai-ichi Life Insurance-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Dai-ichi Life Insurance

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 71.02 JPY aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3.87 Prozent erhöhen.

Grunddaten von Dividenden-Titel Dai-ichi Life Insurance

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Dai-ichi Life Insurance beläuft sich aktuell auf 6.662 Bio. JPY. Das KGV von Dai-ichi Life Insurance beläuft sich aktuell auf 11.86. 2026 setzte Dai-ichi Life Insurance 9.613 Bio. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 119.83 JPY.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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