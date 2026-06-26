Nikkei 225-Wert Alps Electric-Aktie: Über diese Dividende können sich Alps Electric-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Alps Electric am 25.06.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 62.00 JPY vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 3.33 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 12.21 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Alps Electric-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 48.41 Prozent aufgebessert.

Alps Electric-Ausschüttungsrendite

Letztlich notierte der Alps Electric-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2’113.00 JPY. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Alps Electric-Papier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Alps Electric-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Alps Electric-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der Alps Electric-Titel verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 2.98 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3.94 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Alps Electric via TSE 36.19 Prozent erhöht. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 36.38 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Alps Electric

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 65.20 JPY. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3.09 Prozent erhöhen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Alps Electric

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Alps Electric steht aktuell bei 407.386 Mrd. JPY. Alps Electric weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15.45 auf. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Alps Electric einen Umsatz von 1.019 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 134.77 JPY.

Redaktion finanzen.ch