Nikkei 225-Titel Tokyo Gas-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Tokyo Gas Anlegern eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Tokyo Gas am 27.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 70.00 JPY je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 7.69 Prozent. Alles in allem schüttet Tokyo Gas 27.52 Mrd. JPY an Aktionäre aus. So verringerte sich die Tokyo Gas- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 6.65 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Der Tokyo Gas-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 3’461.00 JPY aus dem TSE-Handel. Heute wird der Tokyo Gas-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Tokyo Gas-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Tokyo Gas-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Tokyo Gas-Aktie verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1.99 Prozent. Somit ermässigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2.60 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Tokyo Gas via TSE 36.39 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 36.88 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Tokyo Gas- Dividendenerwartung

Dementsprechend würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2.02 Prozent steigen.

Tokyo Gas-Grunddaten

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Tokyo Gas beläuft sich aktuell auf 1.405 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Tokyo Gas weist aktuell ein KGV von 8.52 auf. Der Umsatz von Tokyo Gas betrug in 2024 2.665 Bio. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 411.88 JPY.

