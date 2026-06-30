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Dividendentitel 30.06.2026 07:02:42

Nikkei 225-Titel Fujitsu-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fujitsu-Anleger freuen

Nikkei 225-Titel Fujitsu-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fujitsu-Anleger freuen

Fujitsu-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Fujitsu-Dividendenauszahlung aus.

Fujitsu
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Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Fujitsu am 29.06.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 50.00 JPY beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 78.57 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Fujitsu beträgt 51.47 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 3.91 Prozent.

Fujitsu-Aktie mit Dividendenrendite

Via TSE beendete der Fujitsu-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 3’283.00 JPY. Der Dividendenabschlag auf die Fujitsu-Aktie erfolgt am 30.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Fujitsu-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Fujitsu-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der Fujitsu-Anteilsschein verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1.58 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0.95 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Fujitsu via TSE 76.55 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 76.74 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Fujitsu

Für 2027 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 50.53 JPY voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1.54 Prozent reduzieren.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Fujitsu

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Fujitsu beläuft sich aktuell auf 5.544 Bio. JPY. Fujitsu weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12.45 auf. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Fujitsu auf 3.503 Bio.JPY, der Gewinn je Aktie machte 254.83 JPY aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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