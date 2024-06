Nikkei 225-Papier MS&AD Insurance Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MS&AD Insurance Group-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier MS&AD Insurance Group am 24.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 90.00 JPY je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 34.99 Prozent gestiegen. 117.13 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Das sind 9.72 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dividendenrendite im Blick

Das MS&AD Insurance Group-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem TSE-Handel bei 3’190.00 JPY in den Feierabend. Heute wird der MS&AD Insurance Group-Titel Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den MS&AD Insurance Group-Aktienkurs haben. Die Dividendenausschüttung an die MS&AD Insurance Group-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des MS&AD Insurance Group-Wertpapiers 3.32 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 4.87 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von MS&AD Insurance Group via TSE 179.82 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 181.79 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie MS&AD Insurance Group

Für das Jahr 2025 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 130.50 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3.82 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel MS&AD Insurance Group

Die Dividenden-Aktie MS&AD Insurance Group gehört dem Nikkei 225 an und ist an der Börse aktuell 5.385 Bio. JPY wert. MS&AD Insurance Group besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11.69. Im Jahr 2024 erwirtschaftete MS&AD Insurance Group einen Umsatz von 6.120 Bio.JPY sowie ein EPS von 231.83 JPY.

