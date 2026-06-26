Nikkei 225-Papier Keio-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Keio Aktionären eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Keio am 25.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 22.00 JPY je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 10.00 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Keio umfasst 12.41 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 27.13 Prozent.

Keio-Auszahlungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Keio-Anteilsschein via TSE bei einem Wert von 736.30 JPY. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Keio wird der Keio-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Keio-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 verzeichnet das Keio-Papier eine Dividendenrendite von 2.85 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2.63 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Keio-Kurs via TSE 44.72 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -44.09 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Keio-Kurs.

Dividendenaussichten von Keio

Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 22.20 JPY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3.02 Prozent hinzugewinnen.

Hauptdaten von Keio

Keio ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 411.626 Mrd. JPY. Dividenden-Aktie Keio weist aktuell ein KGV von 10.57 auf. 2026 setzte Keio 496.939 Mrd. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 73.00 JPY.

Redaktion finanzen.ch