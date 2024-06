Nikkei 225-Papier FANUC-Aktie: FANUC zahlt weniger Dividende aus

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert FANUC am 27.06.2024 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 84.14 JPY beschlossen. Damit wurde die FANUC-Dividende im Vorjahresvergleich um 21.46 Prozent abgeschwächt. Die Gesamtausschüttung von FANUC beträgt 90.10 Mrd. JPY. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der FANUC- Gesamtausschüttung um 6.62 Prozent gleich.

FANUC- Dividendenrendite im Blick

Via TSE beendete die FANUC-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 4’320.00 JPY. Der Dividendenabschlag auf den FANUC-Titel erfolgt am 28.06.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem FANUC-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. FANUC weist für 2024 eine Dividendenrendite von 2.01 Prozent auf. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 2.25 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von FANUC via TSE 14.40 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -14.36 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

FANUC- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2025 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 89.05 JPY. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2.06 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten von FANUC

FANUC ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 4.128 Bio. JPY. Dividenden-Aktie FANUC weist aktuell ein KGV von 29.84 auf. Der Umsatz von FANUC betrug in 2024 795.274 Mrd. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 140.23 JPY.

