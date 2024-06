Nikkei 225-Papier Daikin Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Daikin Industries-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Daikin Industries am 27.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 250.00 JPY je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 4.17 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Daikin Industries beträgt 76.08 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 23.78 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum TSE-Schluss notierte das Daikin Industries-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 22’355.00 JPY. Heute wird der Daikin Industries-Titel Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Daikin Industries-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Daikin Industries weist für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1.21 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1.01 Prozent.

Daikin Industries-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Daikin Industries via TSE um 23.15 Prozent verringert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -23.15 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Daikin Industries-Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Daikin Industries

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 301.33 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1.35 Prozent ansteigen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Daikin Industries

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Daikin Industries beläuft sich aktuell auf 6.723 Bio. JPY. Das KGV von Daikin Industries beträgt aktuell 23.17. Der Umsatz von Daikin Industries belief sich in 2024 auf 4.395 Bio. JPY. Das EPS summierte sich derweil auf 889.21 JPY.

