Nikkei 225-Papier Advantest-Aktie: Über diese Dividende können sich Advantest-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Advantest am 31.07.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 59.00 JPY je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 51.28 Prozent an. 35.75 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 30.87 Prozent.

Advantest-Dividendenrendite im Fokus

Das Advantest-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 32’500.00 JPY. Der Advantest-Anteilsschein wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Die Advantest-Aktie verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0.29 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0.60 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Advantest-Aktienkurs via TSE 1’205.22 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 1’205.37 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Advantest

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 104.72 JPY. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0.32 Prozent zulegen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Advantest

Advantest ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 23.317 Bio. JPY. Das Advantest-KGV beträgt aktuell 39.46. Der Umsatz von Advantest betrug in 2026 1.129 Bio. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 515.15 JPY.

Redaktion finanzen.ch