NIKKATO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NIKKATO hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27.67 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10.21 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.18 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch