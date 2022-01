Nike verklagt Lululemon auf Patentverletzung beim Fitness-Spiegel - Aktien vorbörslich uneinheitlich

Wie aus der Klageschrift hervorgeht, sieht die Nike Inc. durch den Homefitness-Spiegel "Mirror" von Lululemon Athletica Inc. und seine Applikationen sein eigenes Patentportfolio verletzt. Es würden Technologien verwendet, die der US-Sportartikelgigant erfunden und patentiert hat, einschliesslich eines Geräts, das den Benutzer zum Training auffordert, seine Herzfrequenz überwacht und Daten über seine Aktivität sammelt. Die Klage wurde im Southern District von New York eingereicht.

Nike zufolge hat das Unternehmen am 3. November dem Yogahosenhersteller eine Liste von Patenten zugesandt, die angeblich vom Mirror und seinen Apps genutzt werden. In einer Antwort des Anwalts von Lululemon, die von Nike mit der Klageschrift eingereicht wurde, heisst es, dass das Unternehmen nach Prüfung des Schreibens von Nike nicht der Ansicht ist, dass der Mirror oder seine Apps die Patente verletzen.

"Die fraglichen Patente sind übermässig breit und ungültig. Wir sind von unserer Position überzeugt und freuen uns darauf, sie vor Gericht zu verteidigen", sagte eine Lululemon-Sprecherin in einer Stellungnahme.

Nike reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Lululemon erwarb Mirror im Juni 2020 für 500 Millionen US-Dollar, um vom pandemiegetriebenen Boom im Heimtrainingsmarkt zu profitieren. Mirror, das 2018 auf den Markt kam, verkauft einen 1.500 US-Dollar teuren Fitness-Spiegel mit Kamera und Lautsprechern, mit Hilfe dessen Kunden an Live-Fitnesskursen zu Hause teilnehmen können.

Lululemon ist auch in einen Rechtsstreit mit Peloton Interactive Inc. verwickelt, in dem der Sportbekleidungshersteller den US-Hersteller von Fitnessgeräten beschuldigt, das Design seiner Trainingsleggings und -BHs zu kopieren. Peloton hat seit 2021 auch eine internationale Kooperation mit Adidas, unter anderem für eine Kollektion von Sportbekleidung sowie Online-Kurse auf Trainingsgeräten von Peloton.

Die Nike-Aktie notiert vorbörslich 0,46 Prozent tiefer bei 161,50 US-Dollar. Das Lululemon-Papier steigt daneben zeitweise 0,02 Prozent auf 362,56 US-Dollar.

Von Inti Pacheco

NEW YORK (Dow Jones)