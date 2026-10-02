Nike Aktie 957150 / US6541061031
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02.10.2026 08:39:00
Nike: Sportartikler will weitere Stellen streichen, Aktie bricht ein
Nike-Chef Elliott Hill kündigt angesichts schwacher Zahlen ein neues Sparprogramm inklusive Stellenabbau an. Bis Mitte 2031 will der Sportartikler 2,5 Milliarden Dollar sparen. Der schwache Umsatzausblick zieht auch die Adidas-Aktie in die Tiefe.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!