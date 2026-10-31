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|
31.10.2026 22:30:38
Nike-Aktie: Was Analysten von Nike erwarten
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Nike-Aktie abgegeben.
Die Nike-Aktie wurde im Oktober 2026 von 32 Analysten analysiert.
13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nike mit Halten ein, 8 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 36,91 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,76 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 38,67 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|45,00 USD
|16,37
|23.10.2026
|Bernstein Research
|45,00 USD
|16,37
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|33,00 USD
|-14,66
|22.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27,50 USD
|-28,89
|14.10.2026
|Deutsche Bank AG
|33,00 USD
|-14,66
|09.10.2026
|Bernstein Research
|45,00 USD
|16,37
|09.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27,50 USD
|-28,89
|06.10.2026
|Bernstein Research
|45,00 USD
|16,37
|05.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|02.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 USD
|55,16
|02.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|30,00 USD
|-22,42
|02.10.2026
|UBS AG
|34,00 USD
|-12,08
|02.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|33,00 USD
|-14,66
|02.10.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 USD
|3,44
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nike Inc.
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30.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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30.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
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29.10.26
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Analysen zu Nike Inc.
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.