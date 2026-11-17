|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 19:25:00
Nike: Aktie steigt steil und bricht dann ein. Adidas-Konkurrent erwartet erst 2029 wieder Wachstum
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas büsst am Mittwochmittag ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Nike am 17.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI fällt zurück -- DAX rutscht unter 26'000 Punkte -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.