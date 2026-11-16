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|Nike löst adidas ab
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16.11.2026 11:57:40
Nike-Aktie legt zu: Statt adidas liefert künftig Nike die Bälle für Champions League und Co.
Nike wird adidas als offiziellen Ausrüster für Spielbälle bei den europäischen Fussballwettbewerben der Männer ablösen.
Ab dem Beginn der kommenden Saison werden Bälle von Nike in Spielen der Champions League und der Europa League sowie bei anderen kontinentalen Wettbewerben der Männer eingesetzt.
Die Vereinbarung zwischen Nike und UC3 - einem Gemeinschaftsunternehmen der UEFA und der European Football Clubs - beendet die 26-jährige Ära von adidas als Balllieferant für Europas prestigeträchtigsten Klubwettbewerb.
UC3 hatte das Ausschreibungsverfahren für den Vertrag im März gestartet. Die Vereinigung European Football Clubs vertritt mehr als 900 der führenden Fussballvereine Europas.
Die Nike-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 1,29 Prozent höher bei 38,48 US-Dollar.
DJG/DJN/uxd/apo
Dow Jones Newswires
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