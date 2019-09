Nike-Aktie klettert: Nike steigert Umsatz und Ergebnis

Der Sportartikelhersteller Nike hat im ersten Geschäftsquartal Umsatz und Ergebnis gesteigert und die Markterwartungen übertroffen.

Wie Nike mitteilte, wurde ein Nettoergebnis von 1,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet, was je Aktie 0,86 (Vorjahr: 0,67) Dollar entspricht. Der Umsatz stieg um 7,2 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten hingegen mit einem Gewinn von 0,70 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 10,4 Milliarden Dollar gerechnet.

Der Umsatz verbesserte sich den weiteren Angaben zufolge in allen Regionen. So verzeichnet Nord-Amerika ein Wachstum um 4 Prozent und China um 22 Prozent. Die Brutto-Marge verbesserte sich um 150 Basispunkte auf 45,7 Prozent, gestützt unter anderem von höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen. Die Aktie legt im US-Handel am Mittwoch zeitweise 5,10 Prozent auf 91,71 US-Dollar zu. Am Vorabend wurde zwischenzeitlich ein Allzeithoch bei 92,40 US-Dollar markiert.

DJG/DJN/err

Dow Jones Newswires