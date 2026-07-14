Niitaka verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Niitaka präsentierte am 13.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 101.40 JPY, nach 52.16 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.45 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Niitaka einen Umsatz von 5.96 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 321.01 JPY. Im Vorjahr waren 305.84 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 24.62 Milliarden JPY – ein Plus von 3.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Niitaka 23.71 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch