Niitaka präsentierte Quartalsergebnisse

Niitaka veröffentlichte am 25.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 71.00 JPY, nach 70.99 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Niitaka mit einem Umsatz von insgesamt 6.33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5.45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch