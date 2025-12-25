Niitaka: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Niitaka lud am 24.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 83.32 JPY gegenüber 52.79 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Niitaka im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch