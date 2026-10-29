NIIT legte Quartalsergebnis vor

NIIT veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.16 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.100 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat NIIT 982.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.05 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch