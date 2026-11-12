Niigata Kotsu hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Niigata Kotsu hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 109.84 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Niigata Kotsu ein EPS von 107.54 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5.64 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch