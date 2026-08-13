Niigata Kotsu: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Niigata Kotsu hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 85.01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 57.81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Niigata Kotsu mit einem Umsatz von insgesamt 5.22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5.64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch