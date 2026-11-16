NIHONWASOU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NIHONWASOU hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24.30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.19 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat NIHONWASOU 1.26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch