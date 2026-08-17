NIHONWASOU öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIHONWASOU präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.33 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11.67 JPY je Aktie erzielt worden.

NIHONWASOU hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch