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12.08.2026 06:37:00
Nihon Yamamura Glass legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nihon Yamamura Glass hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Nihon Yamamura Glass hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 159.38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 160.63 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.21 Milliarden JPY – eine Minderung von 2.22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18.62 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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